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    Кремль опубликовал декларацию о доходах Путина за 2017 год

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Кремль опубликовал декларацию о доходах Путина за 2017 год

    Кремль опубликовал декларацию о доходах Путина за 2017 год

    Кремль опубликовал декларацию о доходах Путина за 2017 год
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Декларация о доходах президента РФ Владимира Путина опубликована на сайте Кремля.

    Владимир Путин отчитался о доходах и имуществе. Кремль обнародовал декларацию за 2017 год.

    Согласно этим данным, Путин заработал в прошлом году более 18,7 млн рублей, что более чем вдвое превышает его доход за 2016 год (8,9 млн рублей).

    Как следует из документа, в собственности у Путина больше нет земельного участка. В 2016 году он указывал в собственности участок площадью 1500 квадратных метров. В остальном перечень задекларированной президентом недвижимости остался без изменений: квартира площадью 77 кв. м и 18-метровый гараж в собственности, а также квартира площадью 153 кв.м и гараж — в пользовании.

    Как и в прежние годы, автопарк президента состоит исключительно из отечественных, в том числе раритетных транспортных средств — двух автомобилей ГАЗ М-21, машины «Нива» и автоприцепа «Скиф».

    Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил доход в 14 млн рублей. А вот лидером по уровню доходов в Кремле стал руководитель администрации президента Антон Вайно — 255 млн рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев задекларировал 8,5 млн рублей. А больше всех в кабмине заработал за прошлый год вице-премьер Александр Хлопонин — почти 3 млрд рублей. Как пояснили в его аппарате, Хлопонин продал виллу в Италии. Вслед за ним идет министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, на третьем месте- вице-премьер Юрий Трутнев. А вот самым бедным министром стал глава Минприроды Сергей Донской. Его годовой доход составил чуть больше 5 млн рублей.

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