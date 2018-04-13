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    Для Невского проспекта асфальт приготовят по новому рецепту. Санкт-Петербург, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДля Невского проспекта асфальт приготовят по новому рецепту

    Для Невского проспекта асфальт приготовят по новому рецепту

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    Для Невского проспекта асфальт приготовят по новому рецепту

    Для Невского проспекта асфальт приготовят по новому рецепту

      В Петербурге по выходным дням начинают ремонт центральной магистрали. Работы будут вестись в несколько этапов. Для прочности в асфальт добавят полимеров и гранит.

      Автомобилистов временно выдворяют с Невского проспекта. Центральная магистраль Петербурга с самым интенсивным движением сегодня в 23 часа частично закрывается на ремонт.

      Работы начнут с Дворцового проезда. Всего к чемпионату мира по футболу в Северной столице отремонтируют 52 дорожных объекта. Обещают, что участок от Дворцового моста до площади Восстания станет как новенький к 13 мая. Стоимость контракта 240 миллионов рублей.

      Учитывая сжатые сроки, работать специалисты будут в три смены, но только по выходным. Каждый раз к утру понедельника более 100 единиц техники будут уступать место автомобилистам. Подробный график, когда и какие участки будут закрывать, можно посмотреть на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

      Сейчас на центральном проспекте большая колейность. В последний раз его ремонтировали пять лет назад. В этот раз специально для Невского асфальт приготовят по новому рецепту и использованием полимерных материалов и гранита.

      1 и 9 мая дорожники сделают паузу и не будут препятствовать праздничным парадам. На время проведения чемпионата мира по футболу строители тоже приостановят работу, а сразу после активно продолжат латать разбитые магистрали. Тогда же приступят ко второму этапу ремонта Невского проспекта — от площади Восстания до Александра Невского.

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