Жизнь без Telegram: как Петербург реагирует на блокировку мессенджера

Корреспондент НТВ выяснил, что делать авторам популярных телеграм-каналов и пользователям одной из самых массовых соцсетей, которую сегодня Таганский районный суд Москвы обязал заблокировать.

Полина — начинающий блогер. Занимается мобильной обработкой фотографий и недавно открыла для себя Telegram. Оказалось, в этом сегменте не так много конкурентов с похожим контентом. Поэтому ей удалось всего за четыре месяца раскрутить новый канал фактически с нуля. Но теперь после блокировки платформы автор может потерять и аудиторию, и рекламодателей.



Полина Лёшина, блогер, автор телеграм-канала: «Я очень переживаю на этот счет, потому что аналогов такой площадки нет. Другие соцсети не дают возможности общаться с аудиторией посредством канала».



В депутатском корпусе пионером в области освоения телеграм-каналов стал председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Уже полтора года из его «Четырграма» неравнодушные горожане и журналисты каждые два дня получают возможность вникнуть в суть новых законопроектов.



Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мне как пользователю не хотелось бы терять площадку, которая востребована. Но мы будем исполнять все решения судов. Мы прервемся на профилактику, оценим ситуацию. Если будет возможность законно возобновить работу на других площадках, то мы будем этим пользоваться».



Информируют целевую аудиторию и организации. К примеру, оперативные оповещения о закрытии станций городской подземки получают почти 70 тысяч петербуржцев. Это самый популярный аккаунт Северной столицы, отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.



При этом эксперты недоумевают, зачем блокировать Telegram, если речи пока не идет о полном запрете анонимайзеров. А купить сим-карту, чтобы зарегистрироваться в мессенджере, можно и без паспорта. Поэтому, скорее, нужно регулировать именно эту процедуру.



Подробнее — в видеосюжете НТВ.