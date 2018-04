Обнаженных петербургских проституток отметили на World Press Photo

A Venezuelan photographer received the Photo of the Year award from @worldpressphoto for his photograph of a man ablaze during a violent protest in Caracas https://t.co/7Wl1HcB9tW — NYT Photo (@nytimesphoto) 12 апреля 2018 г.

The 1st Prize in ’General News, Stories’ of the #WPPh2018 Photo Contest was awarded to @ivorprickett for ’The Battle for Mosul’: https://t.co/mZZvr6AoVT



See the full gallery of 2018 Photo Contest winners: https://t.co/7ReygtXnrW pic.twitter.com/OZb6Ovs08f — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 12 апреля 2018 г.

The 1st Prize in ’Nature, Stories’ of the #WPPh2018 Photo Contest was awarded to Ami Vitale (@Amivee) for ’Warriors Who Once Feared Elephants Now Protect Them’: https://t.co/mZZvr6AoVT



See the full gallery of 2018 Photo Contest winners: https://t.co/7ReygtXnrW pic.twitter.com/590L9aAgPi — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 12 апреля 2018 г.

Oliver Scarff’s ’Royal Shrovetide Football’ was awarded 1st Prize in #WPPh2018 Photo Contest’s ’Sports, Singles’ category: https://t.co/mZZvr6AoVT



See the full gallery of 2018 Photo Contest winners: https://t.co/7ReygtXnrW pic.twitter.com/R2vTWOHhha — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 12 апреля 2018 г.

دختران

مجموعه عکس از روسپی‌ها در روسیه نامزد بخش مردم ورلد‌پرس فتو

📷 Tatiana Vinogradova pic.twitter.com/w3wcmFPHF3 — Nazanin Kazemi Nava (@nkazeminava) 14 февраля 2018 г.

.@AFergusonPhoto’s ’Boko Haram Strapped Suicide Bombs to Them. Somehow These Teenage Girls Survived’ was awarded 1st Prize in #WPPh2018 Photo Contest’s ’People, Stories’ category https://t.co/mZZvr6AoVT



See the full gallery of 2018 Photo Contest winners: https://t.co/7ReygtXnrW pic.twitter.com/gBOQMhw882 — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 12 апреля 2018 г.

Congratulations to each of the winners of the 61st annual World Press Photo Contest & the 8th annual World Press Photo Digital Storytelling Contest-just announced at our annual Awards Show in Amsterdam: https://t.co/mZZvr6AoVT pic.twitter.com/edgWty2mhA — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 12 апреля 2018 г.

Лучшим снимком года названа работа Роналдо Шемидта, который сфотографировал охваченного огнем участника антиправительственного митинга в Венесуэле. В день, когда был сделан снимок, в Каракасе в результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.За титул «Фотография года» вели борьбу еще пять снимков, в том числе сделанные в ходе битвы за Мосул и во время теракта в Лондоне.На World Press Photo — 2018 также были отмечены снимки из России. Так, серия работ « Девочки » российского фотографа Татьяны Виноградовой заняла третье место в категории «Люди». Серия состоит из 10 фотографий. На них запечатлены женщины в нижнем белье, занимающиеся проституцией в Санкт-Петербурге. Как отметила ранее в беседе с корреспондентом ТАСС председатель жюри фотоконкурса Магдалена Херрейра, в первую очередь внимание судей привлекло качество фотографий, которые больше похожи на картины.Первое место в этой категории заняли снимки девочек, сбежавших из плена боевиков радикальной нигерийской группировки «Боко харам», сделанные австралийцем Адамом Фергюсоном.А второе место получила серия фотографий американки Анны Бойязис «Находя свободу в воде», на которых запечатлены женщины на острове Занзибар, обучающиеся плаванию в купальных костюмах, полностью покрывающих тело.В прошлом году жюри объявило лучшей фотографией работу Бурхана Озбиличи из Associated Press за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в столице Турции.