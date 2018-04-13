Жильцы обрушившегося в Ногинске общежития отказались покидать свои комнаты

Стена недопонимания возникла между сотрудниками МЧС и обитателями общежития в Ногинске. Последние наотрез отказались покидать свои комнаты, несмотря на обрушение части здания.

ЧП произошло рано утром. К счастью, никто не пострадал: кирпичная кладка XIX века обвалилась в нежилой части дома. Спасатели эвакуировали более 30 человек, в том числе детей. Им всем было предложено отправиться в пункт временного размещения, оборудованный в доме культуры. Однако люди отказались от такой помощи. Они вернулись домой, хотя на месте происшествия продолжают работать эксперты.



Сергей Зыков, местный житель: «Это произошло ночью, когда все спали, от грохота начали вставать, спрашивать. Подъехали сотрудники МЧС. Слава богу, все быстро организовали».



По словам жильцов, они уже давно заметили признаки аварийности здания, однако до этого дня никто не предлагал им переселиться. Есть ли в этом необходимость, будет решено после экспертизы, которую проведут в МЧС.