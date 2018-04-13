В Петербурге начали борьбу с традицией вешать на ограды мостов «замки любви»

Снять любовные оковы намерены архитекторы Санкт-Петербурга . Популярная традиция молодоженов вешать на ограды навесные замки с именами может привести к необратимым последствиям. Железные аксессуары создают дополнительную нагрузку для мостов. Специалисты уверены, что, если влюбленных не остановить, переправы могут рухнуть в любой момент.

Отпугивать отчаянных романтиков должна специальная табличка. С трех мостов совсем недавно замки срезали, ограды привели в порядок, где-то даже покрыли позолотой. Но по-настоящему любящие сердца ведь ни перед чем не остановятся. Символы нерушимости чувств они по-прежнему оставляют, а с ними и внушительные царапины.



Такую же борьбу уже много лет ведут и во многих других городах и странах, даже в столице любви — Париже. Мэрия Парижа регулярно освобождает один из мостов от гнета любви, но замки с признаниями, как грибы после дождя, появляются мгновенно. И это уже однажды едва не привело к беде: часть ограды от этого мертвого груза несколько лет назад обрушилась.



Алёна Фадеева, архитектор: «Может происходить обрушение элементов или конструкции ограждения на проплывающих под мостом туристов. Кроме того, может образовываться ржавчина, которая также плохо влияет на конструкцию моста».



И ладно бы замки действительно украшали облик города — не ржавели и были бы под стать питерскому барокко. Но ведь в ход чаще всего идут брутальные гаражные, чтобы скрепить союз наверняка. Как только в городе началась борьба с подобным проявлением чувств, замки стали появляться и в совершенно неожиданных местах.



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