Трое молодых жителей Омска осквернили памятник участникам войны: видео

Трое молодых людей осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в Омске. Полиция установила личности злоумышленников, один из них уже признался в содеянном.

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Момент осквернения стелы попал в поле зрения камеры наружного наблюдения. На записи видно, как сначала молодые люди сидели на скамейке, после чего один из них подошел к памятнику и справил нужду. Его приятели фотографировали происходящее.



Из сообщения УМВД по Омской области: «В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Все они обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались».



В ведомстве отметили, что один из молодых людей сам пришел в отдел полиции с адвокатом и признался в содеянном, однако извиняться за свои действия отказался. Сотрудники полиции продолжают проверку.