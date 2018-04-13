Протоиерей Чаплин рекомендовал москвичам и петербуржцам приготовиться к смерти

Бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии, протоиерей Всеволод Чаплин уверен, что Россия в борьбе за свое место в мире не должна бояться разрушения крупных городов.
Комментируя обострение ситуации вокруг Сирии, протоирей написал на своей странице в Facebook, что для России главное — «не променять на страхи волю, будущее, самостоятельность».
В частности, Чаплин уверен, что Россия вполне может пойти на отстранение Башара Асада от власти в Сирии, на чем настаивает Запад, но взамен потребовать в ультимативной форме «применить в отношении Киева и всей левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму».
Главное же, по мнению протоирея, — дать понять американцам, что Россия не боится разрушения крупных городов. В связи с этим Чаплин рекомендовал москвичам и петербуржцам приготовиться к смерти, то есть исповедоваться и причаститься.
Всеволод Чаплин: «Главное же — нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет».
Всеволод Чаплин — автор и ведущий программ о религии на телевидении и радио, получивший известность благодаря своим громким и местами эпатажным заявлениям. Так, например, на фоне скандала вокруг фильма «Матильда» протоиерей призывал не допустить выхода картины Алексея Учителя на экраны, так как в противном случае Бог истребит все население России.
От должности главы церковного отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Чаплин был освобожден в декабре 2015 года.
В частности, Чаплин уверен, что Россия вполне может пойти на отстранение Башара Асада от власти в Сирии, на чем настаивает Запад, но взамен потребовать в ультимативной форме «применить в отношении Киева и всей левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму».
Главное же, по мнению протоирея, — дать понять американцам, что Россия не боится разрушения крупных городов. В связи с этим Чаплин рекомендовал москвичам и петербуржцам приготовиться к смерти, то есть исповедоваться и причаститься.
Всеволод Чаплин: «Главное же — нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет».
Судя по всему, в эти часы идут интенсивные переговоры с американцами по Сирии. И главное тут — не променять на страхи…Posted by Vsevolod Chaplin on Thursday, April 12, 2018
Всеволод Чаплин — автор и ведущий программ о религии на телевидении и радио, получивший известность благодаря своим громким и местами эпатажным заявлениям. Так, например, на фоне скандала вокруг фильма «Матильда» протоиерей призывал не допустить выхода картины Алексея Учителя на экраны, так как в противном случае Бог истребит все население России.
От должности главы церковного отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Чаплин был освобожден в декабре 2015 года.
Комментарии