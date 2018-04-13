Украденное солнце: жильцы многоэтажки в Екатеринбурге судятся с лишившим их света застройщиком

Жильцы одной из многоэтажек Екатеринбурга ищут единомышленников среди соседей, чтобы подать в суд на крупного застройщика. Он буквально украл у них солнце. Из-за нового здания, возведенного всего в нескольких метрах, свет почти не заглядывает в квартиры. Первый иск суд уже удовлетворил.

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Ее победу обсуждают все: юристы ликуют, соседи завидуют. Сама Антонида Злобина радуется скромно. Все-таки решение суда еще должно вступить в законную силу. Она первая, кому удалось наказать рублем застройщика, превратившего ее квартиру в темницу.



Заход солнца Антонида Михайловна наблюдает на несколько часов раньше, чем остальные жители Екатеринбурга, — с тех пор как на горизонте прямо перед окнами появилась новостройка. Теперь и света белого не видно, еще и жизнь превратилась в реалити-шоу.



Антонида Злобина: «Из окна в окно, можно сказать. Это тоже дискомфорт. Это не очень-то приятно, когда наблюдают».



Свои страдания из-за тесного соседства пенсионерка оценила в полмиллиона рублей. Суд согласился с доводами и обязал застройщиков выплатить компенсацию. Те вины не признали и обещают обжаловать приговор.



Спальный район, где живет Антонида Злобина, построен в 1980-е годы по проекту советского минимализма. Там и так дома расположены максимально близко друг другу. Но современные проектировщики то и дело находят место, куда еще все-таки можно втиснуть современную многоэтажку.



Дефицит солнечного света в квартире Антониды Михайловны зафиксировала специальная комиссия. По СаНПину лучи солнца должны освещать комнаты не меньше двух часов в сутки. Иначе жилье можно считать непригодным для проживания.



Оказалось, солнце освещает квартиру всего 28 минут в сутки. При таких показателях ни одна инстанция не даст разрешение на строительство дома. Но, что удивительно, документы у застройщиков в порядке. По расчетам их экспертов, сделанным еще до закладки фундамента, квартиры в доме по соседству, как и положено, залиты солнцем ровно два часа в день.



Попытка пренебречь санитарными нормами застройщику обойдется недешево. В тени многоэтажки оказались 18 квартир. Жильцы по примеру Антониды Злобиной уже готовят иски в суд.