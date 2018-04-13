Москвичам пообещали теплые и солнечные выходные

Синоптики пообещали москвичам теплые выходные и порекомендовали провести их на свежем воздухе.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос», «в предстоящие выходные дни характер погоды будет самым благоприятным для того, чтобы провести эти дни на свежем воздухе».
Из сообщения «Фобоса»: «В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура воздуха в субботу — около плюс 15, в воскресенье — до плюс 18–19. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений, близких к нулю, а в некоторых районах области и столицы не исключены так называемые „утренники“ — непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают с первыми лучами солнца».
По данным синоптиков, в регионе ожидается слабый ветер. Атмосферное давление будет выше нормы.
Из сообщения «Фобоса»: «В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура воздуха в субботу — около плюс 15, в воскресенье — до плюс 18–19. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений, близких к нулю, а в некоторых районах области и столицы не исключены так называемые „утренники“ — непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают с первыми лучами солнца».
По данным синоптиков, в регионе ожидается слабый ветер. Атмосферное давление будет выше нормы.
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