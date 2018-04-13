Два летчика погибли при крушении Ка-29 на Балтике

Балтфлот подтвердил крушение
транспортно-боевого вертолета в акватории Балтийского моря. Сообщается о гибели летчиков.
В пресс-службе Балтфлота сообщили подробности крушения Ка-29. ЧП произошло во время ночного испытательного полета. Жертвами стали два летчика. Уточняется, что «полет проходил в простых метеоусловиях».
Балтфлот: «12 апреля 2018 года около 23:30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб».
Как сообщает ТАСС, на месте падения Ка-29 проводится поисковая операция.
Балтфлот: «12 апреля 2018 года около 23:30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб».
Как сообщает ТАСС, на месте падения Ка-29 проводится поисковая операция.
Комментарии