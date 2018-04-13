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    Два летчика погибли при крушении Ка-29 на Балтике

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    Два летчика погибли при крушении Ка-29 на Балтике

    Два летчика погибли при крушении <nobr>Ка-29</nobr> на Балтике

    Балтфлот подтвердил крушение транспортно-боевого вертолета в акватории Балтийского моря. Сообщается о гибели летчиков.

    В пресс-службе Балтфлота сообщили подробности крушения Ка-29. ЧП произошло во время ночного испытательного полета. Жертвами стали два летчика. Уточняется, что «полет проходил в простых метеоусловиях».

    Балтфлот: «12 апреля 2018 года около 23:30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб».

    Как сообщает ТАСС, на месте падения Ка-29 проводится поисковая операция.

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