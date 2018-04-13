ЦБ отобрал лицензии у «Конфидэнс банка» и НКО «Лидер»

Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского коммерческого банка «Конфидэнс банк». Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 271-е место в банковской системе РФ.

Как объяснили в ЦБ, проблемы в деятельности «Конфидэнс банка» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств и реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.



Кроме того, по данным регулятора, «Конфидэнс банк» не соблюдал требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Организацию также уличили в сомнительных транзитных операциях.



Вклады клиентов «Конфидэнс банка» были застрахованы.



Сегодня же ЦБ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Лидер», не являющейся участником системы страхования вкладов. Она занимала 488-е место в банковской системе РФ.



По данным регулятора, «Лидер» не соблюдал требования законодательства, а на его балансе образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов.