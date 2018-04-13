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    В Хабаровске начали вывозить обломки с места крушения Ми-8

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    В Хабаровске начали вывозить обломки с места крушения Ми-8

    В Хабаровске начали вывозить обломки с места крушения <nobr>Ми-8</nobr>

    С места крушения в Хабаровске начали вывозить обломки вертолета Ми-8, разбившегося в минувшую среду. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Восток», которой принадлежал вертолет.

    Представитель авиакомпании: «Фрагменты вывозят с места крушения на территорию авиакомпании, их складируют в отведенном для этого месте, под укрытием. Дальнейшие действия с фрагментами будут определять председатель комиссии по расследованию — представитель МАК».

    Представители Межгосударственного авиационного комитета прибыли в Хабаровск накануне, передает РИА Новости.

    Напомним, 11 апреля, вертолет Ми-8 разбился во время тренировочного полета в пригороде Хабаровска. Погибли шесть человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают три основные версии причин авиакатастрофы: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования. Известно, что в момент крушения вертолета была низкая облачность и шел дождь.

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