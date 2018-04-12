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    ЦБ решил нанести удар по лидерам теневой розничной торговли Москвы. Москва, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ решил нанести удар по лидерам теневой розничной торговли Москвы

    ЦБ решил нанести удар по лидерам теневой розничной торговли Москвы

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    ЦБ решил нанести удар по лидерам теневой розничной торговли Москвы

    ЦБ решил нанести удар по лидерам теневой розничной торговли Москвы

    ЦБ решил нанести удар по лидерам теневой розничной торговли Москвы

      Центробанк решил бороться с теневым оборотом наличности в розничной торговле, назвав его основной канал — это крупнейшие рынки, такие как центр «Москва» в Люблине, комплекс «Садовод» на юго-востоке столицы и «Фуд Сити» на Калужском шоссе.

      ЦБ намерен обратиться в правоохранительные органы, заявил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов. По его расчетам, там обращается 600 млрд рублей в месяц, а зачислений на счета банков практически нет.

      Для сравнения — это примерно как четверть всего легального розничного торгового оборота России. На этих рынках процветают нелегальные обменники, а 90% торговых операторов — китайцы, которые с помощью криптовалют переводят деньги на родину.

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