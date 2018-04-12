ЦБ решил нанести удар по лидерам теневой розничной торговли Москвы

Центробанк решил бороться с теневым оборотом наличности в розничной торговле, назвав его основной канал — это крупнейшие рынки, такие как центр «Москва» в Люблине, комплекс «Садовод» на юго-востоке столицы и «Фуд Сити» на Калужском шоссе.

ЦБ намерен обратиться в правоохранительные органы, заявил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов. По его расчетам, там обращается 600 млрд рублей в месяц, а зачислений на счета банков практически нет.



Для сравнения — это примерно как четверть всего легального розничного торгового оборота России. На этих рынках процветают нелегальные обменники, а 90% торговых операторов — китайцы, которые с помощью криптовалют переводят деньги на родину.