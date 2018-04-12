Дело на миллиард: в Петербург доставлен беглый банкир Антонов

В Северную столицу из Подмосковья этапировали финансиста, который подозревается в хищении миллиарда рублей из банка «Советский».

В Петербург из Московской области доставили миллиардера Владимира Антонова. Беглый банкир и бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» этапирован сегодня утром. Задержанию предшествовали обыски в его загородном доме, а также офисных помещениях.



В ходе обысков полицейские изымали материалы по уголовному делу о мошенничестве. Речь идет о хищениях в банке «Советский», головной офис которого находится в Петербурге. Финансовую дыру в капитале учреждения ЦБ выявил в 2015-м. Тогда же было принято решение о его санации. При этом Антонов может оказаться только одним из соучастников группы банкиров, причастной к пропаже денег из «Советского».



Как заявили в МВД, три года назад бывшие руководители банка «Советский» выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства вывели через подконтрольные Владимиру Антонову организации и в последующем похищены.



Антонов имеет неоднозначную репутацию в банковском секторе. Претензии к нему есть не только у России. Власти Латвии обвинили его в хищениях и выписали ордер на арест, когда банк Snoras был объявлен банкротом. Вскоре по этому делу его задержали в Лондоне.



Помимо банковской деятельности Антонов знаменит в мире бизнеса. Кроме футбольного клуба ему в свое время принадлежал голландский производитель спорткаров. Также он хотел купить шведскую автомобильную компанию Saab.