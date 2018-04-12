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    Глава донецкой Горловки заявил об обстреле украинскими силовиками автобуса с детьми

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    Глава донецкой Горловки заявил об обстреле украинскими силовиками автобуса с детьми

    Глава донецкой Горловки заявил об обстреле украинскими силовиками автобуса с детьми

    В Донбассе украинские силовики обстреляли автобус с детьми. Инцидент произошел на окраине Горловки, заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

    По словам Приходько, был обстрелян автобус с детьми, который ехал из школы. В нем было не менее 30 человек, сообщает РИА Новости.

    Иван Приходько: «Обстрел был из стрелкового оружия. Бойцы (самопровозглашенной ДНР) помогли детям выгрузиться и закрывали их своими телами».

    Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

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