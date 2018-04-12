Глава донецкой Горловки заявил об обстреле украинскими силовиками автобуса с детьми

В Донбассе украинские силовики обстреляли автобус с детьми. Инцидент произошел на окраине Горловки, заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
По словам Приходько, был обстрелян автобус с детьми, который ехал из школы. В нем было не менее 30 человек, сообщает РИА Новости.
Иван Приходько: «Обстрел был из стрелкового оружия. Бойцы (самопровозглашенной ДНР) помогли детям выгрузиться и закрывали их своими телами».
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Иван Приходько: «Обстрел был из стрелкового оружия. Бойцы (самопровозглашенной ДНР) помогли детям выгрузиться и закрывали их своими телами».
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии