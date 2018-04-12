Спасавшийся от вымогателей мужчина врезался на машине в ворота отдела полиции в Зеленограде

Полицейские в Зеленограде задержали двоих мужчин, вымогавших 1 млн рублей у приезжего из Средней Азии.

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Москва

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Как сообщили в МВД РФ, спасаясь от вымогателей и пытаясь привлечь к себе внимание, мужчина, сидевший за рулем своего автомобиля, наехал на ворота отделения полиции.



По информации ведомства, 31-летний мужчина сообщил, что неизвестные возле одного из домов в поселке Андреевка с угрозами вымогали у него 1 млн рублей. Нападавшие сели в автомобиль мужчины и заставили ехать в сторону Зеленограда, где он, пытаясь привлечь к себе внимание, наехал на ворота отдела полиции.



После столкновения нападавшие пересели в другой автомобиль и попытались скрыться, но их задержали полицейские. Задержанными оказались 26-летний и 34-летний жители Подмосковья.