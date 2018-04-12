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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Спасавшийся от вымогателей мужчина врезался на машине в ворота отдела полиции в Зеленограде

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    • Фото: @zelenogram /instagram.com
    Спасавшийся от вымогателей мужчина врезался на машине в ворота отдела полиции в Зеленограде

    Спасавшийся от вымогателей мужчина врезался на машине в ворота отдела полиции в Зеленограде

    Спасавшийся от вымогателей мужчина врезался на машине в ворота отдела полиции в Зеленограде
  • Фото: @zelenogram /instagram.com

    • Полицейские в Зеленограде задержали двоих мужчин, вымогавших 1 млн рублей у приезжего из Средней Азии.

    Как сообщили в МВД РФ, спасаясь от вымогателей и пытаясь привлечь к себе внимание, мужчина, сидевший за рулем своего автомобиля, наехал на ворота отделения полиции.

    По информации ведомства, 31-летний мужчина сообщил, что неизвестные возле одного из домов в поселке Андреевка с угрозами вымогали у него 1 млн рублей. Нападавшие сели в автомобиль мужчины и заставили ехать в сторону Зеленограда, где он, пытаясь привлечь к себе внимание, наехал на ворота отдела полиции.

    После столкновения нападавшие пересели в другой автомобиль и попытались скрыться, но их задержали полицейские. Задержанными оказались 26-летний и 34-летний жители Подмосковья.

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