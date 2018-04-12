Британских футбольных болельщиков предупредили о «необычных» российских законах

Британская газета Daily Express предупредила туристов, которые планируют отправиться в Россию на
ЧМ-2018, о «необычных» правилах и законах, нарушение которых может грозить задержанием или тюрьмой.
Как сообщает издание, туристы обязательно должны носить с собой паспорт, так как его могут потребовать представители охраны порядка, в случае отказа предъявить документ туриста могут задержать или выписать ему штраф. При этом копия документа не принимается.
Также нельзя фотографировать военные учреждения, их сотрудников и некоторые места в аэропортах, за это туриста могут задержать и подвергнуть допросу. По данным газеты, нельзя использовать беспилотники для панорамных фотографий без официального разрешения. Сделать запрос на его получение нужно не позднее, чем за 24 часа до планируемого «запуска», иначе туриста оштрафуют.
Daily Express также информирует представителей ЛГБТ-сообщества о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма в России. Туристам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не рекомендуется показывать свои чувства на публике, так как «многие местные жители питают нетерпимость в отношении тех, кто показывает проявления негетеросексуальных отношений».
Кроме того, британцев предупреждают о законе, запрещающем продажу кружевного белья из синтетики. Сообщается, что, согласно принятому в 2014 году закону, нижнее белье должно содержать минимум 6% хлопка.
В заключение списка «необычных» законов в России стоит правило, согласно которому нельзя ездить на автомобиле с грязными номерами. Из-за этого полицейские могут остановить транспортное средство и оштрафовать, передает «Интерфакс».
Кроме того, издание сообщило, что в России есть много хулиганок, которые готовы напасть на англичан. На сайте издания появилось видео, на котором две группы девушек дерутся между собой. «Эти жестокие российские фанатки готовятся сражаться с болельщиками из Англии на чемпионате мира», — говорится в статье. При этом видео было сделано несколько лет назад.
Также нельзя фотографировать военные учреждения, их сотрудников и некоторые места в аэропортах, за это туриста могут задержать и подвергнуть допросу. По данным газеты, нельзя использовать беспилотники для панорамных фотографий без официального разрешения. Сделать запрос на его получение нужно не позднее, чем за 24 часа до планируемого «запуска», иначе туриста оштрафуют.
Daily Express также информирует представителей ЛГБТ-сообщества о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма в России. Туристам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не рекомендуется показывать свои чувства на публике, так как «многие местные жители питают нетерпимость в отношении тех, кто показывает проявления негетеросексуальных отношений».
Кроме того, британцев предупреждают о законе, запрещающем продажу кружевного белья из синтетики. Сообщается, что, согласно принятому в 2014 году закону, нижнее белье должно содержать минимум 6% хлопка.
В заключение списка «необычных» законов в России стоит правило, согласно которому нельзя ездить на автомобиле с грязными номерами. Из-за этого полицейские могут остановить транспортное средство и оштрафовать, передает «Интерфакс».
Кроме того, издание сообщило, что в России есть много хулиганок, которые готовы напасть на англичан. На сайте издания появилось видео, на котором две группы девушек дерутся между собой. «Эти жестокие российские фанатки готовятся сражаться с болельщиками из Англии на чемпионате мира», — говорится в статье. При этом видео было сделано несколько лет назад.
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