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    В Новосибирске схватили лжеполицейских, обманывавших пенсионеров. задержание, мошенничество, Новосибирск, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новосибирске схватили лжеполицейских, обманывавших пенсионеров

    В Новосибирске схватили лжеполицейских, обманывавших пенсионеров

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    В Новосибирске схватили лжеполицейских, обманывавших пенсионеров

    В Новосибирске схватили лжеполицейских, обманывавших пенсионеров

    В Новосибирске схватили лжеполицейских, обманывавших пенсионеров

      Лжеполицейских, которые обещали решить любые вопросы за деньги, вплоть до снятия обвинений с подозреваемого, задержали стражи порядка в Новосибирске.

      Жертвами самозванцев, по версии сыщиков, становились исключительно люди пожилого возраста, которых проще всего ввести в заблуждение. Им звонили по телефону, сообщали, что их дети или внуки задержаны на месте преступления с поличным, и предлагали родственникам сделку. Деньги в обмен на свободу. К доверчивым старикам злоумышленники отправляли курьера, который и забирал все сбережения.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Один из них представлялся его родственником, говорил, что задержан за совершение преступления и просил о помощи. Второй представлялся сотрудником полиции и диктовал, на какие счета необходимо перевести деньги. Если пожилой человек не мог самостоятельно совершить перевод, злоумышленники придумывали для них свою легенду».

      В числе пострадавших — 17 пенсионеров. В общей сложности они передали вероятным преступникам около одного миллиона рублей. Дожидаться суда подозреваемые в мошенничестве будут под стражей.

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