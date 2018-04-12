Законопроект о блокировке ложной информации в соцсетях прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.

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Законопроект об обязанности социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица, внесли депутаты от «Единой России» Андрей Альшевских и Сергей Боярский еще летом 2017 года. Однако после ряда замечаний было принято решение доработать документ и внести его заново.



В новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации и общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы.



Сергей Боярский: «При распространении общественно значимых недостоверных сведений, как правило, используются циничные, эмоциональные способы спекуляции общественным мнением, что абсолютно неприемлемо. В связи с этим считаем справедливым требовать удалять общественно значимые ложные сведения по решению уполномоченного органа в течение 24 часов, в противном случае регулятор, Роскомнадзор, будет вправе оштрафовать владельца публичной сети за бездействие, а при повторном случае неисполнения требований — через суд добиваться блокировки информации или даже площадки целиком».



Предусматривается также введение понятия «владелец публичной сети», который признается организатором распространения информации в Интернете. Авторы проекта предлагают обязать его создать в России представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.



За неисполнение требований для владельцев публичных сетей, являющихся физическими лицами, устанавливается штраф от 3 до 5 млн рублей, для юридических — от 30 до 50 млн рублей.



Боярский пояснил, что при разработке законопроекта учитывался немецкий опыт обеспечения сетевой безопасности.



Сегодня же Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который предоставляет судебным приставам право блокировать в Интернете информацию, порочащую честь и достоинство граждан и юридических лиц. Судебные приставы смогут обращаться в Роскомнадзор для блокировки такой информации в случае, если есть решение суда.