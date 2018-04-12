В рамках ПМЭФ пройдет Российский форум малого и среднего предпринимательства

Форум, организованный Фондом «Росконгресс» совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», состоится в Санкт-Петербурге 23 мая.

23 экономика и бизнес

Деловую программу форума МСП ткроет пленарная сессия «Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?». Участников ожидает откровенный диалог в режиме hard talk, в ходе которого восходящие звезды российского бизнеса на собственном примере разберут кейсы побед и поражений, наиболее типичные для отечественных предпринимателей.



В повестке форума — все аспекты развития малого и среднего предпринимательства в России: доступность финансовых ресурсов, эффективность производства, международный опыт и проверенные инструменты стимулирования предпринимательской активности, будущее МСП в цифровой экономике, экспортный потенциал российских малых предприятий. В ходе деловых сессий участники форума обсудят существующие вызовы и наметят пути дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.



В форуме примут участие представители делегации Японии — страны-гостя Петербургского международного экономического форума. Состоится российско-японский круглый стол «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства». На повестке круглого стола — встраивание субъектов МСП в цепочки поставок крупных компаний на территории двух стран, локализация японских производств в России и участие российских МСП в повышении их добавленной стоимости, опыт реализации совместных российско-японских проектов.



Кроме того, состоится отдельная сессия, посвященная молодежному предпринимательству как одному из главных столпов в развитии экономики завтрашнего дня. В фокусе обсуждений — формирование предпринимательского мышления, развитие института наставничества, а также эффективность мер поддержки молодежного предпринимательства.



Особое внимание организаторы уделят вопросам цифровой экономики: в программу форума включена сессия «Готовность российского общества, государства и бизнеса к цифровой экономике». Участники сессии оценят позиции России в процессе перехода на цифровые технологии, социальные и экономические аспекты цифровизации, а также возможности адаптации бизнеса и власти к новым условиям в эпоху технологической революции.



Деловую программу форума завершит пленарное заседание «Вовлечение в предпринимательство», посвященное мерам популяризации предпринимательства, продвижения важности предпринимательской деятельности и формированию позитивного имиджа предпринимателя у различных категорий населения.



Александр Калинин, президент организации «ОПОРА РОССИИ»: «Для каждого предпринимателя это эффективная коммуникационная площадка, имеющая важнейшую практическую значимость и позволяющая повысить уровень собственных профессиональных компетенций и знаний, наработать новые деловые контакты. Главным итогом участия малого и среднего бизнеса в мероприятиях форума должна стать видимая перспектива выхода на реальные договоренности на уровне B2B-связей, в том числе в области международной торговли. Особый акцент, и формат позволяет это сделать, — молодежь, которая ищет себя в предпринимательстве».