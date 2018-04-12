Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России

Владислав Третьяк в четвертый раз избран на должность президента Федерации хоккея России. Голосование прошло на отчетно-выборной конференции ФХР.

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Третьяк, возглавляющий ФХР с 2006 года, переизбран единогласно. Трехкратный олимпийский чемпион был единственным кандидатом на пост главы организации. Соперник за этот пост у Третьяка был лишь один раз — в 2014 году свою кандидатуру выдвигал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Но тогда легендарный вратарь сборной СССР победил с большим перевесом — 125 голосов против 11.



За время руководства Третьяка российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами и четыре раза выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).



Владислав Третьяк: «Мы увеличили представительство ФХР в Международной федерации — девять человек, мы представлены во всех комитетах и имеем право голоса. Это помогло нам при подготовке к Играм 2018 года. Вы знаете, какая была обстановка, кто-то говорил, что нельзя было ехать, отстранили Олимпийский комитет России. Было сложно работать, нам запретили петь гимн, герб, флаг запретили. Но ФХР написала официальное письмо Путину и гарантировала победу на Играх. Если бы не поехали, то пропустили бы две или три Олимпиады из-за дисквалификации. Мы приняли правильное решение поехать на Олимпиаду».



Как ожидается, на конференции члены правления ФХР обсудят также ситуацию с тренерским штабом сборной России, которую возглавляет Олег Знарок.

