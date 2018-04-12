Пенсионер из Карачаево-Черкесии во дворе собрал телескоп для обсерватории

День космонавтики — особенный праздник для пенсионера из Карачаево-Черкесии , хотя он на орбиту не летал. К 80-му дню рождения он построил собственную обсерваторию. Астрономический пост специализируется на ближнем космосе. Один из телескопов Газраил Кедакоев смастерил сам и теперь вместе с местными школьниками изучает астрономию.

Газраил Кедакоев дежурит во дворе ночами в ясную погоду, наблюдая за Солнечной системой. Обсерватория — его личная маленькая планета, на которой есть телескоп и карта звездного неба. На планете Кедакоева всегда безупречный порядок.



Газраил Кедакоев: «Я увлекся астрономией в 6-м классе средней школы, в послевоенные годы выпускали брошюрки небольшие, популярные по разным предметам, в том числе по астрономии».



Обсерватория своими руками — сложная задача, но Газраилу фантастически повезло. О его проекте узнал академик Виктор Амбарцумян, звезда мировой астрономии, основоположник теоретической астрофизики в Советском Союзе.



Амбарцумян подарил Газраилу первый, малый телескоп для будущей обсерватории. А вот чертеж большого астроном-самоучка рисовал самостоятельно. Сложный прибор был изготовлен на заднем дворе при помощи болгарки и сельских токарей.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.