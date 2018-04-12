Ударивший мальчика в Энгельсе мужчина может избежать уголовного наказания

В Саратовской области мужчина ударил ребенка во дворе. Таким образом он заступился за своего сына. Мальчики повздорили во время прогулки. Инцидент запечатлела камера наблюдения, однако, несмотря на это, возбуждения уголовного дела добиться не удалось.

Как сообщает корреспондент НТВ Мария Семёнова, мальчики забрасывали друг друга снежками, толкались: кто-то не рассчитал силу. Получив удар палкой от своего пятилетнего друга, второклассник ответил тем же. Наверняка даже не представляя, насколько серьезно это воспримет отец, наблюдавший за игрой. Он подбежал к школьнику и ударил его. На этом Евгений — так зовут мужчину — видимо, считая, что воспитательный процесс окончен, удалился, даже не обговорив произошедшее хотя бы с собственным сыном, чьи интересы вроде как отстаивал.



Пострадавший мальчик: «Папа мальчика подошел, ударил меня, а потом я упал лицом в снег. У меня болела голова и кружилась».



Мама школьника вспоминает, что сын прибежал домой в слезах и больше часа не мог успокоиться.



Оксана Михальченко, мама пострадавшего мальчика: «Мы вызвали скорую помощь, скорая помощь сообщила об инциденте в полицию, и врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, в настоящее время мы проходим лечение».



Родители побитого школьника пытались встретиться с соседом, но договориться и заключить мировую родителям мальчиков так и не удалось.



Оксана Михальченко: «Виновник пытался скрыть свое преступление в обмен на деньги. Но о каких-либо деньгах сейчас речи вообще не идет».



Семья Михальченко наняла адвоката, на днях подают в суд. Полиция проводит проверку. Однако максимум, что грозит Евгению, — это административное наказание. Действия мужчины нельзя квалифицировать как побои и привлечь его к уголовной ответственности, потому что удар был только один. Однако юрист пострадавшей семьи намерен добиваться компенсации за лечение ребенка, а также возмещения морального вреда.