«Однажды…» на НТВ: двойной юбилей Николая Фоменко, сверхновая звезда Таисия Вилкова и танец жизни Марины Леоновой

В субботу, 14 апреля, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся известный актер и музыкант Николай Фоменко, популярная актриса Таисия Вилкова и легендарная артистка балета Марина Леонова.
Заслуженный артист России Николай Фоменко недавно отметил сразу двойной юбилей: свое 55-летие и 35-летие квартета «Секрет». В интервью известному тележурналисту Сергею Майорову актер и музыкант расскажет, с чего началось увлечение игрой на скрипке, и вспомнит комичную историю, произошедшую на одном из недавних концертов. Востребованный шоумен поведает о необычном случае, приключившемся с ним после поступления в институт, поделится впечатлением о старинном доме в Петербурге, где и по сей день живет семья прямых наследников дворян. Николай честно признается, с кем из тех, кого уже нет рядом, он хотел бы поговорить, и о чем рассказал бы отцу.
Телезрители получат возможность ближе познакомиться с самой молодой звездой театра имени Пушкина — актрисой Таисией Вилковой. Она поделится рассуждениями о выборе роли, а также объяснит, почему часто отказывается от работы в ущерб материальному положению. Таисия вспомнит, как тяжело переживала смерть отца — заслуженного артиста России Александра Вилкова. Молодая звезда признается в неожиданных для девушки умениях, привитых папой: различать дрель и шуруповерт, виртуозно обращаться с пассатижами и ловить рыбу. Помимо этого, артистка назовет причину, по которой Сергей Лазарев подарил ей охапку букетов, и расскажет, что по своей натуре крайне влюбчива.
О своем «Однажды…» расскажет и выдающаяся балерина, ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова. Прима Большого театра раскроет подробности непростого детства и желания матери видеть дочь балериной. Вместе с Мариной Константиновной поклонники программы смогут заглянуть в столовую знаменитой академии и посетить урок, а также зайти в гости к архивариусу учебного заведения, на чьей памяти все великие звезды балета. В беседе артистка вспомнит момент, в который приняла решение закончить карьеру, поделится мнением о методиках воспитания. Марина Константиновна объяснит, почему нынешним детям сложнее адаптироваться к большим нагрузкам, и обратит внимание: всегда есть кто-то лучше тебя, поэтому не стоит переставать стремиться вперед.
Смотрите программу «Однажды…» на НТВ и НТВ.Ru каждую субботу в 16:20.
Телезрители получат возможность ближе познакомиться с самой молодой звездой театра имени Пушкина — актрисой Таисией Вилковой. Она поделится рассуждениями о выборе роли, а также объяснит, почему часто отказывается от работы в ущерб материальному положению. Таисия вспомнит, как тяжело переживала смерть отца — заслуженного артиста России Александра Вилкова. Молодая звезда признается в неожиданных для девушки умениях, привитых папой: различать дрель и шуруповерт, виртуозно обращаться с пассатижами и ловить рыбу. Помимо этого, артистка назовет причину, по которой Сергей Лазарев подарил ей охапку букетов, и расскажет, что по своей натуре крайне влюбчива.
О своем «Однажды…» расскажет и выдающаяся балерина, ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова. Прима Большого театра раскроет подробности непростого детства и желания матери видеть дочь балериной. Вместе с Мариной Константиновной поклонники программы смогут заглянуть в столовую знаменитой академии и посетить урок, а также зайти в гости к архивариусу учебного заведения, на чьей памяти все великие звезды балета. В беседе артистка вспомнит момент, в который приняла решение закончить карьеру, поделится мнением о методиках воспитания. Марина Константиновна объяснит, почему нынешним детям сложнее адаптироваться к большим нагрузкам, и обратит внимание: всегда есть кто-то лучше тебя, поэтому не стоит переставать стремиться вперед.
Смотрите программу «Однажды…» на НТВ и НТВ.Ru каждую субботу в 16:20.
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