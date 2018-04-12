«Мелочь есть?»: кировские подростки избили пенсионера с тростью

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Кирово-Чепецке подростки сняли на видео избиение пожилого мужчины с тростью и выложили кадры в Сеть.
На записи видно, как двое подростков подошли к мужчине и потребовали деньги: «Мелочь есть?». Далее хулиганы брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать. Видео было опубликовано ночью в одной из соцсетей.
В МВД по Кировской области сообщили, что по факту произошедшего начата проверка. Личности юных злоумышленников установлены. Проводятся опросы участников и очевидцев инцидента, сообщает РИА Новости.
Сергей Баранцев, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области: «Сотрудники полиции оперативно среагировали на появившееся видео с избиением. Информация об этом факте зарегистрирована в дежурной части. В настоящее время проводится проверка. Личности подростков уже установлены. Город у нас небольшой, лица подростков на видео узнаваемы. Поэтому наши сотрудники полиции быстро выявили „героев“».
В МВД по Кировской области сообщили, что по факту произошедшего начата проверка. Личности юных злоумышленников установлены. Проводятся опросы участников и очевидцев инцидента, сообщает РИА Новости.
Сергей Баранцев, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области: «Сотрудники полиции оперативно среагировали на появившееся видео с избиением. Информация об этом факте зарегистрирована в дежурной части. В настоящее время проводится проверка. Личности подростков уже установлены. Город у нас небольшой, лица подростков на видео узнаваемы. Поэтому наши сотрудники полиции быстро выявили „героев“».
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