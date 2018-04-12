Жители наукограда в Ярославской области вынуждены часами добираться до больницы

Штурмовать автобус, чтобы добраться до ближайшей поликлиники, вынуждены жители научного городка Борок в Ярославской области. Единственную на весь город поликлинику, построенную специально для ученых много лет назад, сначала отремонтировали, завезли туда новейшее оборудование, а потом закрыли в целях экономии. Теперь к жителям Борока раз в неделю приезжает терапевт. А чтобы попасть к специалистам, нужно ехать в райцентр.

Две тысячи жителей городка приехали жить и работать в наукоград, но ведомственную клинику Российской академии наук оптимизировали. Ближайшая больница находится в райцентре.



Комментировать ситуацию официально в Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО) не сочли нужным. Ограничились только перепиской по электронной почте. А на прямой вопрос, как жителям наукограда должна оказываться медицинская помощь, ответили более чем лаконично.



Из сообщения ФАНО: «В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Всего вам доброго».



Теперь в соответствии с законодательством в Борок раз в неделю приезжает терапевт. Больница для 2000 ученых обходилась слишком дорого — 30 миллионов рублей в год. Сейчас единственная возможность оперативно попасть к узкому специалисту — рейсовый автобус. Ходит один раз в день.



И светила науки, и жители остальных 386 населенных пунктов, разбросанных на 2000 квадратных километров, теперь стоят в одной очереди. Наделять особым статусом городок ученых оказалось не в полномочиях региональной власти.



Юрий Герасимов, заместитель директора по научной работе НИИ биологии внутренних вод России: «Это явный перегиб, это кто-то перестарался. Вместо того, чтобы найти деньги и придумать что-то в плане перепрофилирования или какие-то новые функции дать этой больнице, они взяли ее просто закрыли и все».



Перед тем как закрыть больницу, ее зачем-то полностью отремонтировали. Новая сантехника, новые полы, в операционных и реанимации даже оборудование до сих пор в комплекте. Но никто теперь не знает, что с ним делать.



Подробности — в видеоматериале.