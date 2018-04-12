«Я просила меня расстрелять»: узники концлагерей рассказали о пережитых в детстве ужасах

Мир вспоминает жертв нацистских концлагерей. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, установленный в память о восстании заключенных в нацистском концлагере Бухенвальд в 1945 году.
В России и среди граждан других стран живут люди, которые на первый взгляд ничем не отличаются от окружающих. Их можно встретить на улицах, в магазинах, не догадываясь, через какой ад они прошли в годы войны. По разным данным, заключенными гитлеровских фабрик смерти стали более 18 миллионов человек. Выжили семь миллионов. Остается только поклониться силе духа этих людей, которые смогли жить, работать, создавать семьи после того, что им пришлось пережить. Специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
Когда началась Великая Отечественная война, Иде было 9 лет. Всего через месяц немцы вошли в ее деревню в Винницкой области.
Ида Спектор, бывшая узница концлагеря: «Не все, но очень многие на Украине встречали немцев хлебом-солью. Они надеялись, что они при них будут хорошо жить».
Но к осени был готов первый украинский концлагерь на реке Бук, рядом с селом Печора. Там Ида Спектор оказалась единственной выжившей из всей своей огромной семьи.
Ида Спектор: «В этом аду я ребенком осталась одна. Этот ужас… Я просила, чтобы меня расстреляли. Как я это пережила, трудно ответить. Я не знаю».
Единственная фотография сохранилась. Ида Иосифовна вглядывается в глаза восьмилетней девочки Идоньки, комнату мечты которой и показывает. Она, как ребенок не стесняется, объясняет: не наигралась в детстве, не наобщалась с мамой.
Ида Спектор: «Мамы и сейчас не хватает, в моем возрасте. Мне 86 лет».
Летом 1943-го Иду вместе в мамой подвели к яме наполненной телами убитых людей. Фашист нажал на курок.
Ида Спектор: «Она меня просто оттолкнула. И все».
Джек Гарфейн родился в Чехословакии. Он успешный тренер по актерскому мастерству. У него хорошая квартира в Нью-Йорке и молодая невеста. Но сегодня он вспоминает, как был 12-летним узником.
Джек Гарфейн, бывший узник концлагеря: «Я никогда не забуду, что сделала моя мама. Меня немцы забрали прямо из моего дома. Мы с семьей даже не успели закончить обед».
Семью Гарфейн отправили в Освенцим.
Джек Гарфейн: «Я помню, как нацисты заставили узников копать своими руками могилы. Они не выдали никаких инструментов. Люди копали целую ночь. На утро нацисты вернулись и расстреляли их всех».
Всё то, что Джек ребенком увидел в лагере смерти, он не забудет никогда. Но, по его словам, самое страшное было вначале, еще на входе в Освенцим. Когда узников сортировали по семьям и возрасту, мать отреклась от сына, чтобы спасти его жизнь.
Джек Гарфейн: «Она закричала: „Я ненавижу тебя. Ты самый ничтожный ребенок, который у меня когда-либо был. Убирайся и чтобы больше я тебя не видела“. И она оттолкнула меня. Мне хотелось умереть в этот момент».
Родители и сестра Джека были убиты в газовой камере через несколько дней.
На окраине Минска, на узкой полоске между речкой и лесом, Борис Попов показывает, как был устроен лагерь для 140 тысяч человек. 19-летнему пленному танкисту пришлось пройти 4 концлагеря. Каждый раз при сортировке узников сердце замирало: на расстрел или на работы.
Борис Попов, ветеран ВОВ, бывший узник концлагеря: «Так по берегу они и сидели. Там по берегу охрана была, а здесь канаты были… Я уже вставал и не мог: я шатался. И однажды мысль пришла: еще несколько дней, и я всё».
После того, как в лагерь с инспекцией приехал сам Гиммлер, казни сделали менее утомительными для палачей. В Масюках расстреляли или замучили 80 тысяч человек.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Когда началась Великая Отечественная война, Иде было 9 лет. Всего через месяц немцы вошли в ее деревню в Винницкой области.
Ида Спектор, бывшая узница концлагеря: «Не все, но очень многие на Украине встречали немцев хлебом-солью. Они надеялись, что они при них будут хорошо жить».
Но к осени был готов первый украинский концлагерь на реке Бук, рядом с селом Печора. Там Ида Спектор оказалась единственной выжившей из всей своей огромной семьи.
Ида Спектор: «В этом аду я ребенком осталась одна. Этот ужас… Я просила, чтобы меня расстреляли. Как я это пережила, трудно ответить. Я не знаю».
Единственная фотография сохранилась. Ида Иосифовна вглядывается в глаза восьмилетней девочки Идоньки, комнату мечты которой и показывает. Она, как ребенок не стесняется, объясняет: не наигралась в детстве, не наобщалась с мамой.
Ида Спектор: «Мамы и сейчас не хватает, в моем возрасте. Мне 86 лет».
Летом 1943-го Иду вместе в мамой подвели к яме наполненной телами убитых людей. Фашист нажал на курок.
Ида Спектор: «Она меня просто оттолкнула. И все».
Джек Гарфейн родился в Чехословакии. Он успешный тренер по актерскому мастерству. У него хорошая квартира в Нью-Йорке и молодая невеста. Но сегодня он вспоминает, как был 12-летним узником.
Джек Гарфейн, бывший узник концлагеря: «Я никогда не забуду, что сделала моя мама. Меня немцы забрали прямо из моего дома. Мы с семьей даже не успели закончить обед».
Семью Гарфейн отправили в Освенцим.
Джек Гарфейн: «Я помню, как нацисты заставили узников копать своими руками могилы. Они не выдали никаких инструментов. Люди копали целую ночь. На утро нацисты вернулись и расстреляли их всех».
Всё то, что Джек ребенком увидел в лагере смерти, он не забудет никогда. Но, по его словам, самое страшное было вначале, еще на входе в Освенцим. Когда узников сортировали по семьям и возрасту, мать отреклась от сына, чтобы спасти его жизнь.
Джек Гарфейн: «Она закричала: „Я ненавижу тебя. Ты самый ничтожный ребенок, который у меня когда-либо был. Убирайся и чтобы больше я тебя не видела“. И она оттолкнула меня. Мне хотелось умереть в этот момент».
Родители и сестра Джека были убиты в газовой камере через несколько дней.
На окраине Минска, на узкой полоске между речкой и лесом, Борис Попов показывает, как был устроен лагерь для 140 тысяч человек. 19-летнему пленному танкисту пришлось пройти 4 концлагеря. Каждый раз при сортировке узников сердце замирало: на расстрел или на работы.
Борис Попов, ветеран ВОВ, бывший узник концлагеря: «Так по берегу они и сидели. Там по берегу охрана была, а здесь канаты были… Я уже вставал и не мог: я шатался. И однажды мысль пришла: еще несколько дней, и я всё».
После того, как в лагерь с инспекцией приехал сам Гиммлер, казни сделали менее утомительными для палачей. В Масюках расстреляли или замучили 80 тысяч человек.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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