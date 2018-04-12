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    СМИ обсуждают дружеское приветствие постпредов РФ и США перед заседанием Совбеза. Великобритания, ООН, США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ обсуждают дружеское приветствие постпредов РФ и США перед заседанием Совбеза

    СМИ обсуждают дружеское приветствие постпредов РФ и США перед заседанием Совбеза

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    СМИ обсуждают дружеское приветствие постпредов РФ и США перед заседанием Совбеза

    СМИ обсуждают дружеское приветствие постпредов РФ и США перед заседанием Совбеза

    СМИ обсуждают дружеское приветствие постпредов РФ и США перед заседанием Совбеза

      В Белом доме заявили, что президент США все еще не принял решение о возможном ударе по Сирии. Премьер Великобритании приказала направить подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. А СМИ обсуждают дружеское приветствие постпредов России и США перед заседанием Совбеза ООН.

      Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов заявила, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии и продолжает рассматривать различные варианты. А телеканал CNN и вовсе говорит, что Дональд Трамп просто проводит переговоры с Францией и Великобританией, не исключая при этом, что удар по Сирии могут нанести до конца недели.

      Другая срочная новость пришла из Лондона. СМИ утверждают, что премьер-министр Тереза Мэй, которая еще днем не собиралась участвовать в возможном ударе США по сирийским объектам до завершения расследования, теперь отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

      При этом есть удивительные видеокадры из США, которые говорят о том, что надежда на мирный исход в Сирии все же есть. Перед заседанием Совета безопасности ООН весьма дружески приветствовали друг друга постоянные представители России и США во всемирной организации Василий Небензя и Никки Хейли.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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