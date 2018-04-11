В России начали массово блокировать домены Google

Роскомнадзор заблокировал около 300 доменов Googl, которые использовали заблокированное в России приложение Zello.
Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что на сегодняшний день заблокировано 286 IP и 285 доменов.
Роскомнадзор: «После того как компания Amazon прекратила сотрудничество с Zello, данное приложение с 30 марта начало использовать технологические ресурсы Google. На текущий момент заблокировано 286 IP и 285 доменов, принадлежащих Google и используемых для работы Zello».
При этом в ведомстве пояснили, что блокировка доменов никак не повлияет на работу других сервисов.
Интернет-рацию Zello, которая и стала причиной блокировки, внесли в черный список сайтов в апреле 2017 года. Американский сервис не предоставил данные для включения в реестр организаторов распространения информации, как того требует российское законодательство.
Роскомнадзор: «После того как компания Amazon прекратила сотрудничество с Zello, данное приложение с 30 марта начало использовать технологические ресурсы Google. На текущий момент заблокировано 286 IP и 285 доменов, принадлежащих Google и используемых для работы Zello».
При этом в ведомстве пояснили, что блокировка доменов никак не повлияет на работу других сервисов.
Интернет-рацию Zello, которая и стала причиной блокировки, внесли в черный список сайтов в апреле 2017 года. Американский сервис не предоставил данные для включения в реестр организаторов распространения информации, как того требует российское законодательство.
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