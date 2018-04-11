Президент «Ромы» заплатит 230 тыс. евро за ремонт фонтана, в котором искупался

Президент ФК «Рома» Джеймс Палотта решил оплатить ремонт фонтана, в котором искупался, празднуя сенсационную победу над «Барселоной».
Окунуться в фонтан президент римского клуба решил после победы в четвертьфинале Лиги чемпионов. За этот поступок Палотте придется заплатить штраф в размере 450 евро.
Впрочем, этой суммой президент «Ромы» решил не ограничиваться. На встрече с мэром Рима Вирджинией Раджи Палотта объяснил свой поступок тем, что поддался всеобщему восторгу, подчеркнув, что на самом деле «не поддерживает прыжки других людей в фонтаны, если только они не собираются ремонтировать их». Поэтому, заявил Палотта, он решил пожертвовать 230 тыс. евро на реставрацию фонтана, в котором искупался.
В свою очередь мэр Рима поблагодарила президента футбольного клуба за «щедрый и прекрасный жест», передает РИА Новости.
Напомним, накануне «Рома» на своем поле сенсационно переиграла «Барселону» со счетом 3:0. Таким образом, даже после поражения в первом матче со счетом 1:4 римляне смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
Впрочем, этой суммой президент «Ромы» решил не ограничиваться. На встрече с мэром Рима Вирджинией Раджи Палотта объяснил свой поступок тем, что поддался всеобщему восторгу, подчеркнув, что на самом деле «не поддерживает прыжки других людей в фонтаны, если только они не собираются ремонтировать их». Поэтому, заявил Палотта, он решил пожертвовать 230 тыс. евро на реставрацию фонтана, в котором искупался.
В свою очередь мэр Рима поблагодарила президента футбольного клуба за «щедрый и прекрасный жест», передает РИА Новости.
Напомним, накануне «Рома» на своем поле сенсационно переиграла «Барселону» со счетом 3:0. Таким образом, даже после поражения в первом матче со счетом 1:4 римляне смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
Комментарии