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    Президент «Ромы» заплатит 230 тыс. евро за ремонт фонтана, в котором искупался. Лига чемпионов, Рим, фонтаны, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент «Ромы» заплатит 230 тыс. евро за ремонт фонтана, в котором искупался

    Президент «Ромы» заплатит 230 тыс. евро за ремонт фонтана, в котором искупался

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    • Фото: @ASRomaEN / twitter.com
    Президент «Ромы» заплатит 230 тыс. евро за ремонт фонтана, в котором искупался

    Президент «Ромы» заплатит 230 тыс. евро за ремонт фонтана, в котором искупался

    Президент «Ромы» заплатит 230 тыс. евро за ремонт фонтана, в котором искупался
    • Фото: @ASRomaEN / twitter.com

      • Президент ФК «Рома» Джеймс Палотта решил оплатить ремонт фонтана, в котором искупался, празднуя сенсационную победу над «Барселоной».

      Окунуться в фонтан президент римского клуба решил после победы в четвертьфинале Лиги чемпионов. За этот поступок Палотте придется заплатить штраф в размере 450 евро.

      Впрочем, этой суммой президент «Ромы» решил не ограничиваться. На встрече с мэром Рима Вирджинией Раджи Палотта объяснил свой поступок тем, что поддался всеобщему восторгу, подчеркнув, что на самом деле «не поддерживает прыжки других людей в фонтаны, если только они не собираются ремонтировать их». Поэтому, заявил Палотта, он решил пожертвовать 230 тыс. евро на реставрацию фонтана, в котором искупался.

      В свою очередь мэр Рима поблагодарила президента футбольного клуба за «щедрый и прекрасный жест», передает РИА Новости.

      Напомним, накануне «Рома» на своем поле сенсационно переиграла «Барселону» со счетом 3:0. Таким образом, даже после поражения в первом матче со счетом 1:4 римляне смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

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