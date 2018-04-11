Не до «Зенита»: Манчини рвется в сборную Италии

Римская газета Corriere dello Sport сообщила о том, что действующий тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини якобы уже договорился с Федерацией футбола Италии о том, что возглавит национальную команду, а его назначение должно состояться уже на следующей неделе. Болельщики Северной столицы, мягко говоря, в недоумении, вряд ли сеньор Манчини может считать свою миссию в
Санкт-Петербурге успешной выполненной: сейчас «Зенит» находится на 5-м месте в российской Премьер-лиге, отставая от лидера на 10 очков.
Его заметили в римском аэропорту днем 8 апреля. Наставник «Зенита» Роберто Манчини широким шагом удалялся от преследователя с камерой. Никаких комментариев, просто приехал на родину погостить. На следующий день издание Corriere dello Sport, местный флагман спортивной журналистики, обладающий эксклюзивным доступом к информации из сборной Италии, назвал Манчини претендентом номер один на открывшуюся тренерскую вакансию в главной, но сильно потрепанной команде, провалившей отборочный цикл чемпионата мира. Назначение тренера «скуадры адзурры» намечено на 20 мая. Контракт Манчини с «Зенитом» рассчитан до июня 2020.
В России многие еще в ноябре 2017 года заметили, насколько причудливо переплетаются карьерные цели итальянского футбольного маэстро. Сборная Италии тогда уступила шведам в борьбе за право ехать на чемпионат мира. Тогда же попросили на выход тренера итальянцев Джампьеро Вентуру, а 27 ноября аккурат перед главной игрой в российской Премьер-лиге со «Спартаком» Манчини уже выступал в итальянских СМИ.
Джетрис Манчини, тренер ФК «Зенит»: «Возглавить национальную сборную — заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы огромной честью».
«Синьора околдовали», — подумали тогда тысячи фанатов «Зенита», очарованные началом работы Манчини в Петербурге — «Зенит» громил соперников, в том числе со счетом 5:1 обыграл «Спартак», стал самой результативной командой на групповом этапе Лиги Европы.
Как передает обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, ближе к осени Федерация футбола Италии сфокусировала свой интерес на соотечественнике с берегов Невы, поэтому Манчини стало не до российского футбола. Начались разговоры о невозможности тренировать команду, когда за окном минус 10 градусов, о том, что перелеты из Северной столицы в сибирские города утомительны, поля плохие, а качественных футболистов мало. Да еще из теплой Италии сигнализировали, что работа на Апеннинах будет статусной в теплом климате и не слишком утомительной — сборная собирается раз в два месяца на две недели.
В «Зените» помогали тренеру сохранить лицо, хотя о переговорах вне российской компетенции Манчини догадывались. Характерный пример: президент клуба Сергей Фурсенко проводил встречу с болельщиками. Манчини на нее не явился, при этом ассистент главного тренера Игорь Симутенков отметил, что «Роберто не смог быть здесь из-за встречи, которую невозможно перенести». А фанатам «Зенита» отчаянно хотелось знать, что происходит с их командой и почему потерян былой темп.
Нынешнему руководству Федерации футбола Италии чрезвычайному комиссару Роберто Фаббричини и его заместителю нужно обязательно заключить контракт хоть с кем-нибудь до истечения срока их полномочий, который завершается в августе, иначе — обвинения в бездействии после провала на пути к чемпионату мира. Вот и было решено уговорить последнего реального кандидата. Да, Манчини связан действующим соглашением с «Зенитом», но конфуз в чемпионате России приближает развязку этой истории.
В России многие еще в ноябре 2017 года заметили, насколько причудливо переплетаются карьерные цели итальянского футбольного маэстро. Сборная Италии тогда уступила шведам в борьбе за право ехать на чемпионат мира. Тогда же попросили на выход тренера итальянцев Джампьеро Вентуру, а 27 ноября аккурат перед главной игрой в российской Премьер-лиге со «Спартаком» Манчини уже выступал в итальянских СМИ.
Джетрис Манчини, тренер ФК «Зенит»: «Возглавить национальную сборную — заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы огромной честью».
«Синьора околдовали», — подумали тогда тысячи фанатов «Зенита», очарованные началом работы Манчини в Петербурге — «Зенит» громил соперников, в том числе со счетом 5:1 обыграл «Спартак», стал самой результативной командой на групповом этапе Лиги Европы.
Как передает обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, ближе к осени Федерация футбола Италии сфокусировала свой интерес на соотечественнике с берегов Невы, поэтому Манчини стало не до российского футбола. Начались разговоры о невозможности тренировать команду, когда за окном минус 10 градусов, о том, что перелеты из Северной столицы в сибирские города утомительны, поля плохие, а качественных футболистов мало. Да еще из теплой Италии сигнализировали, что работа на Апеннинах будет статусной в теплом климате и не слишком утомительной — сборная собирается раз в два месяца на две недели.
В «Зените» помогали тренеру сохранить лицо, хотя о переговорах вне российской компетенции Манчини догадывались. Характерный пример: президент клуба Сергей Фурсенко проводил встречу с болельщиками. Манчини на нее не явился, при этом ассистент главного тренера Игорь Симутенков отметил, что «Роберто не смог быть здесь из-за встречи, которую невозможно перенести». А фанатам «Зенита» отчаянно хотелось знать, что происходит с их командой и почему потерян былой темп.
Нынешнему руководству Федерации футбола Италии чрезвычайному комиссару Роберто Фаббричини и его заместителю нужно обязательно заключить контракт хоть с кем-нибудь до истечения срока их полномочий, который завершается в августе, иначе — обвинения в бездействии после провала на пути к чемпионату мира. Вот и было решено уговорить последнего реального кандидата. Да, Манчини связан действующим соглашением с «Зенитом», но конфуз в чемпионате России приближает развязку этой истории.
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