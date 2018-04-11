Медведев: решение вопроса о повышении пенсионного возраста уже назрело

Дмитрий Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста и призвал избегать резких шагов.
Глава правительства подчеркнул, что решение вопроса о повышении пенсионного возраста назрело. Сейчас, по словам Медведева, пора определяться.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться».
Медведев обратил внимание на то, что действующий сейчас пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни в стране была гораздо ниже, чем сейчас. Премьер подчеркнул, что сегодня «мы живем в другой стране, с другой медициной».
При этом премьер, выступая в Госдуме, призвал избегать резких, непродуманных и непросчитанных шагов при принятии решений по пенсионному возрасту.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что правительство изучает несколько вариантов повышения пенсионного возраста. Один из них, в частности, предусматривает повышение возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет с шагом на полгода каждый год.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться».
Медведев обратил внимание на то, что действующий сейчас пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни в стране была гораздо ниже, чем сейчас. Премьер подчеркнул, что сегодня «мы живем в другой стране, с другой медициной».
При этом премьер, выступая в Госдуме, призвал избегать резких, непродуманных и непросчитанных шагов при принятии решений по пенсионному возрасту.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что правительство изучает несколько вариантов повышения пенсионного возраста. Один из них, в частности, предусматривает повышение возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет с шагом на полгода каждый год.
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