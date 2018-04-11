Патрушев предложил создать «интернет-дружины»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что от работы по патриотическому воспитанию молодежи зависит будущее страны.
По словам Патрушев, особенно важна эта работа сегодня, когда против России используются «различного рода политические, экономические, информационные и иные меры невоенного характера».
Секретарь Совбеза подчеркнул, что работой с молодежью должны заниматься не только органы власти, но и общественные организации и другие институты гражданского общества. В связи с этим Патрушев предложил сформировать «интернет-дружины» из наиболее активных блогеров, передает «Интерфакс».
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ «Следует в работе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых интернет-дружинников, привлекая для этого активных пользователей Интернета из числа блогеров».
Секретарь Совбеза подчеркнул, что работой с молодежью должны заниматься не только органы власти, но и общественные организации и другие институты гражданского общества. В связи с этим Патрушев предложил сформировать «интернет-дружины» из наиболее активных блогеров, передает «Интерфакс».
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ «Следует в работе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых интернет-дружинников, привлекая для этого активных пользователей Интернета из числа блогеров».
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