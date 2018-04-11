В Подмосковье подросток-руфер упал с крыши и разбился насмерть

В подмосковной Электростали
15-летний подросток погиб после падения с крыши одного из домов.
По данным СУ СКР по Московской области, 10 апреля мальчик сорвался с крыши одного из домов в Электростали. Подростка доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Школьник скончался, не приходя в сознание.
Со слов сестры погибшего, у мальчика было экстремальное хобби — он постоянно лазил по крышам домов.
Следователи начали проверку случившегося. Они уже опросили очевидцев и родственников подростка и назначили судмедэкспертизы.
Со слов сестры погибшего, у мальчика было экстремальное хобби — он постоянно лазил по крышам домов.
Следователи начали проверку случившегося. Они уже опросили очевидцев и родственников подростка и назначили судмедэкспертизы.
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