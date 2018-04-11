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    Российских сантехников заставят носить бахилы

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    Российских сантехников заставят носить бахилы

    Российских сантехников заставят носить бахилы

    В Минстрое рассказали о новых стандартах обслуживания жильцов многоквартирных домов.

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    В ведомстве отметили, что новые стандарты, в частности, касаются внешнего вида сотрудников управляющих компаний.

    Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ: «Внешний вид — важный элемент обслуживания. Странно, когда в ХХ веке сантехник в кирзовых сапогах через всю квартиру идет. Нужно бахилы носить».

    Также замминистра сообщил, что изменения касаются скорости реакции аварийных и диспетчерских служб на вызовы жильцов. По словам Чибиса, сейчас бывает, что перед проверками в управляющих компаниях из журнала вызовов просто вырывают страницы, передает «Интерфакс».

    Стандарты управления многоквартирными домами были приняты в конце марта. При этом в Минстрое подчеркивали, что новые стандарты сервиса не приведут к росту стоимости услуг.

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