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    Овчарка убила красноярскую пенсионерку

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    Овчарка убила красноярскую пенсионерку

    Овчарка убила красноярскую пенсионерку

    Сыщики выясняют обстоятельства нападения собаки на 77-летнюю женщину в поселке Степной (Красноярский край).

    По данным следствия, пожилая женщина жила в одной из половин дома. Во второй проживала ее дочь с семьей — они держали немецкую овчарку.

    Днем, когда хозяев не было дома, пес напал на пенсионерку. В результате она получила смертельные травмы. Позднее тело пожилой женщины было обнаружено в огороде, сообщили в красноярском управлении СК.

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