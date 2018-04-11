В Челябинске 9-летний мальчик спас упавшего в ледяной колодец друга

9-летний второклассник Ваня спас одноклассника из колодца с холодной водой. Мальчик пытался позвать на помощь, но вокруг никого не оказалось, и ребенку пришлось действовать в одиночку и быстро.
Как сообщает «Комсомольская правда», ЧП случилось в Кунашакском районе Челябинской области. Два второклассника возвращались из школы, по пути они увидели открытый колодец. Иван, отказавшись исследовать объект, отправился домой. Другой мальчик, попрощавшись с другом, все-таки заглянул в колодец и увидел, что в талой воде плавает большой кусок льда.
Ребенок решил «покататься на льдине» и спустился по шаткой деревянной лестнице вниз, встал на «плот», но он лопнул, и мальчик пошел ко дну. Как потом рассказал Иван своей матери, он случайно оглянулся и обнаружил, что его друг подозрительно быстро скрылся из виду. Следом Ваня услышал крик, подбежал к колодцу, оценил ситуацию и бросился в ближайший магазин за помощью, но там было закрыто. Когда он вернулся, Адель почти уже скрылся под водой. Тогда Иван решил действовать сам.
Мальчик спустился по скользкой лестнице, схватил товарища за одежду и стал тянуть вверх. Помог забраться на лестницу, потом вытащил испуганного и замерзшего Аделя и повел домой. В тот же день родители мальчика обратились в сельсовет и потребовали закрыть опасный колодец.
Ребенок решил «покататься на льдине» и спустился по шаткой деревянной лестнице вниз, встал на «плот», но он лопнул, и мальчик пошел ко дну. Как потом рассказал Иван своей матери, он случайно оглянулся и обнаружил, что его друг подозрительно быстро скрылся из виду. Следом Ваня услышал крик, подбежал к колодцу, оценил ситуацию и бросился в ближайший магазин за помощью, но там было закрыто. Когда он вернулся, Адель почти уже скрылся под водой. Тогда Иван решил действовать сам.
Мальчик спустился по скользкой лестнице, схватил товарища за одежду и стал тянуть вверх. Помог забраться на лестницу, потом вытащил испуганного и замерзшего Аделя и повел домой. В тот же день родители мальчика обратились в сельсовет и потребовали закрыть опасный колодец.
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