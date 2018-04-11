Азербайджан впервые выбирает президента на 7-летний срок

Сегодня в Азербайджане выбирают президента страны. На пост претендуют 8 кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Он уже проголосовал. Впервые в истории страны президента выбирают на 7 лет.

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выборы

Традиционно рабочая среда на этой неделе в Азербайджане стала выходным днем. Многие на избирательные участки пришли еще до 8 утра, чтобы проголосовать одними из первых.



Местная жительница: «Раньше всех прийти захотели. Это у нас как праздник!»



Выборы традиционно начинаются под звуки национального гимна. Тем, кто голосует впервые, дарят конституцию. На избирательных участках не просто много людей, здесь выстраиваются длинные очереди. Явка на выборах в Азербайджане традиционно высокая. Это первое голосование после поправок, внесенных в конституцию. Президента теперь выбирают не на 5 лет, как раньше, а на 7.



Местная жительница: «Избрание президента — это наше будущее. Каждый из нас желает, чтобы мы продолжали развиваться и экономически, и социально».



В бюллетене указаны 8 фамилий. Это представители разных партий и один самовыдвиженец. Лидер, судя по соцопросам, очевидный и для соперников недосягаемый. Действующий глава государства Ильхам Алиев, вероятно, может рассчитывать на результат больше 80% голосов.



Такая безоговорочная поддержка населения — результат серьезных перемен, которые произошли в стране за последние 15 лет, когда Алиев был у власти. Инвестиции в экономику, строительство школ, дорог, больниц, рост доходов. Люди видят перемены к лучшему и хотят и дальше двигаться в этом направлении.



Местная жительница: «Лично я очень довольна, что у нас такой президент. Жизнь меняется к лучшему, это все видят».



Местный житель: «Та платформа, которая на сегодняшний день в Азербайджане, нас устраивает. Счастливое будущее! Мы верим!»



За чистотой выборов следят больше 50 тысяч наблюдателей, почти 900 из них — международные, есть представители ПАСЕ, ОБСЕ, СНГ. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.