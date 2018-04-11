Жители подмосковного поселка не могут оплатить многомиллионные долги за свет

В поселке Растуново сегодня запасаются свечами и керосинками. Этот населенный пункт расположен всего в 60 километрах от российской столицы. В микрорайоне регулярно грозятся отключить электричество из-за многомиллионных долгов. Спор застройщика и управляющей компании привел к тому, что дома жителей по документам все еще числятся стройплощадкой.

Атмосфера буквально наэлектризованная — не сегодня завтра в целом микрорайоне могут за неуплату отключить свет. Но это только часть проблем, накопившихся за годы как снежный ком, вот только с приходом весны он пока не тает.



В поселке насчитывается 61 дом, и все они находятся на улице Мечты. Это романтичное название жители выбрали сами еще на раннем этапе строительства. В этом голландском квартале, они мечтали жить долго и счастливо.



Как и многие подмосковные новостройки, этот микрорайон вырос 3 года назад в чистом поле. Застройщик обещал европейские стандарты и функциональные планировки с большими кухнями-гостиными, верандами и даже собственными патио, но мечта разбилась о суровые реалии.



Ливневка не работает, вода уходит в поле, оно заболотилось, кое-где уже вырос камыш, на дорогах везде лужи, в подвалах вода, так как нет даже стяжки, силовые кабели разбросаны по земле, стены покрыты трещинами. На вопрос «откуда?» Татьяне Давыдовой в офисе застройщика ответили, что ей худеть надо. А на днях жители узнали, что у них многомиллионные долги за свет. По документам на электричество полностью заселенный микрорайон до сих пор проходит как стройплощадка. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.