Правнучка Александра II прибыла в Петербург с просветительским визитом

Баронесса фон Ринтелен приехала в Петербург, чтобы расскзать о реставрации одного из крупнейших православных храмов Германии и поклониться могиле своего великого прадеда.

Великокняжескую усыпальницу Петропавловской крепости сегодня посетила праправнучка Пушкина и правнучка Александра II в одном лице. Прибывшая из Германии баронесса фон Ринтелен представила альбом и серию фотографий, посвященные истории строительства и реставрации одного из красивейших православных храмов русского зарубежья — церкви святой праведной Елисаветы в Висбадене.



Возведенная на горе Нероберг в 1855 году она стала усыпальницей великой княгини Елизаветы Михайловны, герцогини Нассау, дочери великого князя Михаила Павловича.



Возложив цветы к надгробию прадеда, Клотильда фон Ринтелен призналась, что сохранить память о русском прошлом немецкого Висбадена крайне важно для нее лично. Хотя в подготовке издания и принимали активное участие консул по культуре Генерального консульства ФРГ в Петербурге, а также директор городского архива Висбадена.



Интервью праправнучка великого поэта старалась давать исключительно на русском. Будучи по профессии психотерапевтом, Клотильда фон Ринтелен на протяжении многих лет возглавляет Пушкинское общество в Германии. Правда, процитировать самое-самое из Александра Сергеевича баронесса отказалась, сославшись на то, что любимый романс «Я помню чудное мгновенье» неизменно доводит ее до слез.