Украинская порнозвезда потребовала 5 млн долларов за изнасилование на съемках в США

Порнозвезда Алла Мончак, более известная под псевдонимом Никки Бенц, решила засудить порностудию за изнасилование во время съемок.
Канадская актриса украинского происхождения обратилась в суд Лос-Анджелеса с иском против известной порностудии Brazzers, режиссера и своего партнера по съемкам.
Алла Мончак утверждает, что подверглась сексуальному насилию, когда снималась в порноролике. В частности, ее сильно били по голове и груди. Также ей «вливали воду в рот, заставляя ее захлебываться». При этом съемку не остановили даже после того, как у порноактрисы пошла кровь.
Мончак добавила, что режиссер заставил ее дать интервью для ролик и сказать, что она продолжит сниматься в его работах. В противном случае режиссер пригрозил не выдать ей зарплату.
Уроженка Мариуполя подчеркивает, что истязания, которым ее подвергли, не были прописаны в сценарии. В качестве возмещения она потребовала 5 миллионов долларов, передает Daily Mail.
Алла Мончак утверждает, что подверглась сексуальному насилию, когда снималась в порноролике. В частности, ее сильно били по голове и груди. Также ей «вливали воду в рот, заставляя ее захлебываться». При этом съемку не остановили даже после того, как у порноактрисы пошла кровь.
Мончак добавила, что режиссер заставил ее дать интервью для ролик и сказать, что она продолжит сниматься в его работах. В противном случае режиссер пригрозил не выдать ей зарплату.
Уроженка Мариуполя подчеркивает, что истязания, которым ее подвергли, не были прописаны в сценарии. В качестве возмещения она потребовала 5 миллионов долларов, передает Daily Mail.
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