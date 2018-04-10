Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  

    Украина арестовала российское судно за добычу песка в Крыму

    3 комментария
    • Фото: Юрій Луценко / facebook.com
    Украина арестовала российское судно за добычу песка в Крыму

    Украина арестовала российское судно за добычу песка в Крыму

    Украина арестовала российское судно за добычу песка в Крыму
  • Фото: Юрій Луценко / facebook.com

    • Украинская прокуратура наложила арест на российское судно компании Trans Services Maritime, находящееся в одесском порту.

    Как написал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ведомство расследует дело о добыче песка в районе в районе Каркинитского залива в Крыму. По словам Луценко, песок использовался для строительства моста в районе Керчи. На Украине действия российской компании сочли незаконными и решили арестовать судно.

    Юрий Луценко: «Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структуры в составе Генпрокуратуры Украины) об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора».

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

    Между тем в МИД РФ не раз повторяли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, и с их решением нужно считаться. А президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru