Украина арестовала российское судно за добычу песка в Крыму

Украинская прокуратура наложила арест на российское судно компании Trans Services Maritime, находящееся в одесском порту.
Как написал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ведомство расследует дело о добыче песка в районе в районе Каркинитского залива в Крыму. По словам Луценко, песок использовался для строительства моста в районе Керчи. На Украине действия российской компании сочли незаконными и решили арестовать судно.
Юрий Луценко: «Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структуры в составе Генпрокуратуры Украины) об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Между тем в МИД РФ не раз повторяли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, и с их решением нужно считаться. А президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
Юрий Луценко: «Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структуры в составе Генпрокуратуры Украины) об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Между тем в МИД РФ не раз повторяли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, и с их решением нужно считаться. А президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
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