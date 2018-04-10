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    С тайно вывезенной из больницы Юлией Скрипаль работают психологи и сотрудники спецслужб. Великобритания, медицина, отравление, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВС тайно вывезенной из больницы Юлией Скрипаль работают психологи и сотрудники спецслужб

    С тайно вывезенной из больницы Юлией Скрипаль работают психологи и сотрудники спецслужб

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    С тайно вывезенной из больницы Юлией Скрипаль работают психологи и сотрудники спецслужб

    С тайно вывезенной из больницы Юлией Скрипаль работают психологи и сотрудники спецслужб

      Сегодня в окружной больнице Солсбери сообщили о выписке Юлии Скрипаль. Россиянка, правда, на публике пока не появлялась. Британские власти заявляют, что она сама попросила о сохранении конфиденциальности и сейчас находится в «безопасном месте».

      Посольство России поздравило Юлию с выздоровлением, но потребовало от британских властей доказать, что все происходящее с ней делается по ее собственной воле. Дипломаты, которые добиваются встречи с соотечественницей, до сих пор не получили никакой информации о деле Скрипалей по официальным каналам. Корреспондент НТВ Лиза Герсон передает из Великобритании.

      Тереза Мэй с цветами у выхода из больницы Солсбери не стояла. И даже, похоже, букет Юлии не прислала. Хотя, в отличие от нас, она должна знать, на какой адрес его слать.

      Британцы — мастера вывозить живых людей в автомобильных багажниках — снова играют в шпионские игры. Юлю вывели из больницы тайно — то ли вчера, то ли сегодня, то ли неделю назад. Почему они побоялись вывести ее, героиню новостей последнего месяца, открыто? Неужели струсили, что под прицелом сотен телекамер Юля сбежит от агентов спецслужб?

      Вместо Юлии утром из районной больницы в Солсбери больницы вышли два медицинских работника и прочитали по бумажке заявление. Медики предупредили: никаких вопросов. Такова общая тактика британцев: ни на вопросы, ни на запросы, ни от нашего посольства в Лондоне, ни от журналистов, ни от родственников, ни больница, ни полиция, ни Форин-офис не отвечают. В отличие от российского посла, который провел уже две пресс-конференции, ответив каждому журналисту из любой страны.

      Нет никаких доказательств, что Юлия сама принимала решение переехать в «тайник» MI5 вместо того, чтобы вернуться в Москву. Крайне вероятно, она стала заложницей британских спецслужб.

      Юлию отправили в «секретное место» отдельно от отца, не позволив увидеться с двоюродной сестрой. Известно, что ближайшие к ней люди сейчас — психолог и агенты спецслужб. Она не отвечает ни по одному телефону, не обновляет записи в социальных сетях. Крайне вероятно, что и ее доступ к Интернету ограничен.

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