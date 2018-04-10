Дорожники Ленобласти перерезали несколько нелегальных съездов в районе Всеволожска

Канаву двойного назначения сегодня вырыли дорожники в районе деревни Мяглово вдоль трассы, соединяющей Всеволожск и поселок имени Свердлова.

Водоотводное сооружение в этом месте предусмотрено проектом дороги, а в период просушки его надлежащая работа приобретает особую важность.



Канавой специалисты «Ленавтодора» перерезали сразу несколько нелегальных съездов, которые самовольно устроили хозяева небольших предприятий, в том числе даже незаконной свалки.



У отрезанных канавой собственников есть и легальные возможности восстановить проезды к своим объектам. Они могут получить у дорожников технические условия, выполнив которые, оборудуют цивилизованные и безопасные съезды с трассы.



Впрочем, до этого они уже неоднократно уклонялись от выполнения требований обслуживающих дорогу организаций и игнорировали многочисленные предписания.