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    Дорожники Ленобласти перерезали несколько нелегальных съездов в районе Всеволожска. Ленинградская область, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДорожники Ленобласти перерезали несколько нелегальных съездов в районе Всеволожска

    Дорожники Ленобласти перерезали несколько нелегальных съездов в районе Всеволожска

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    Дорожники Ленобласти перерезали несколько нелегальных съездов в районе Всеволожска

    Дорожники Ленобласти перерезали несколько нелегальных съездов в районе Всеволожска

      Канаву двойного назначения сегодня вырыли дорожники в районе деревни Мяглово вдоль трассы, соединяющей Всеволожск и поселок имени Свердлова.

      Водоотводное сооружение в этом месте предусмотрено проектом дороги, а в период просушки его надлежащая работа приобретает особую важность.

      Канавой специалисты «Ленавтодора» перерезали сразу несколько нелегальных съездов, которые самовольно устроили хозяева небольших предприятий, в том числе даже незаконной свалки.

      У отрезанных канавой собственников есть и легальные возможности восстановить проезды к своим объектам. Они могут получить у дорожников технические условия, выполнив которые, оборудуют цивилизованные и безопасные съезды с трассы.

      Впрочем, до этого они уже неоднократно уклонялись от выполнения требований обслуживающих дорогу организаций и игнорировали многочисленные предписания.

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