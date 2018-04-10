Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  
    Андрей Борисенко развеял мифы о космосе перед студентами БГТУ. Санкт-Петербург, вузы, космонавтика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАндрей Борисенко развеял мифы о космосе перед студентами БГТУ

    Андрей Борисенко развеял мифы о космосе перед студентами БГТУ

    комментировать

    Андрей Борисенко развеял мифы о космосе перед студентами БГТУ

    Андрей Борисенко развеял мифы о космосе перед студентами БГТУ

      Летчик-космонавт побывал в Балтийском государственном техническом университете и встретился со студентами.

      Почетный выпускник петербургского Военмеха, космонавт Андрей Борисенко провел журналистов по коридорам и аудиториям своей альма-матер. Впервые издалека увидев земной шар, он сравнил его с рельефным глобусом невероятных цветов.

      Андрей Борисенко признался, что в каждую свободную минуту космонавты предпочитают висеть у окна, рассматривая и фотографируя родную землю. Правда, отсюда видны и серьезные экологические катастрофы. Ни один специалист, увидевший Землю с орбиты, ни позволит себе мусорить.

      Отметим, что Андрей Борисенко в космосе 16 раз за день сумел встретить закаты и рассветы, развеял миф о том, что Великую Китайскую стену видно из космоса, но разглядел с МКС очертания родного Васильевского острова.

      На встрече со студентами Андрей Борисенко признался, что для него самым ненавистным зачетом был и остается тест в кресле КУКа. И поделился, что берет с собой в полет. Ведь каждому космонавту разрешено взять только килограмм вещей. Среди них талисман — игрушка дракончик (это его год по Восточному календарю).

      Андрей Борисенко подписал университетский флаг, оставив место для автографов будущих легендарных выпускников Военмеха. Космонавт признался, что он сам до сих пор стоит у доски и сдает экзамены. Так он готовится к очередному третьему полету. И сразу после встречи со студентами и журналистами вернется в Звездный городок.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru