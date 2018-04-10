Андрей Борисенко развеял мифы о космосе перед студентами БГТУ

Летчик-космонавт побывал в Балтийском государственном техническом университете и встретился со студентами.

Почетный выпускник петербургского Военмеха, космонавт Андрей Борисенко провел журналистов по коридорам и аудиториям своей альма-матер. Впервые издалека увидев земной шар, он сравнил его с рельефным глобусом невероятных цветов.



Андрей Борисенко признался, что в каждую свободную минуту космонавты предпочитают висеть у окна, рассматривая и фотографируя родную землю. Правда, отсюда видны и серьезные экологические катастрофы. Ни один специалист, увидевший Землю с орбиты, ни позволит себе мусорить.



Отметим, что Андрей Борисенко в космосе 16 раз за день сумел встретить закаты и рассветы, развеял миф о том, что Великую Китайскую стену видно из космоса, но разглядел с МКС очертания родного Васильевского острова.



На встрече со студентами Андрей Борисенко признался, что для него самым ненавистным зачетом был и остается тест в кресле КУКа. И поделился, что берет с собой в полет. Ведь каждому космонавту разрешено взять только килограмм вещей. Среди них талисман — игрушка дракончик (это его год по Восточному календарю).



Андрей Борисенко подписал университетский флаг, оставив место для автографов будущих легендарных выпускников Военмеха. Космонавт признался, что он сам до сих пор стоит у доски и сдает экзамены. Так он готовится к очередному третьему полету. И сразу после встречи со студентами и журналистами вернется в Звездный городок.