Силуанов призвал россиян самостоятельно заботиться о достойной пенсии

Глава Минфина Антон Силуанов призвал россиян на забывать о накопительных пенсионных системах.
По словам министра, граждане должны и сами заботиться о достойной пенсии и откладывать часть своих заработков, а не только рассчитывать на государство.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений».
Также глава Минфина сообщил, что государство планирует в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала и рассчитывает на то, что она будет интересной для граждан.
В связи с этим Силуанов отметил, что сегодня для роста экономики необходимо привлечение длинных денег, передает РИА Новости.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале».
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений».
Также глава Минфина сообщил, что государство планирует в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала и рассчитывает на то, что она будет интересной для граждан.
В связи с этим Силуанов отметил, что сегодня для роста экономики необходимо привлечение длинных денег, передает РИА Новости.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале».
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