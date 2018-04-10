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    Силуанов призвал россиян самостоятельно заботиться о достойной пенсии

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    Силуанов призвал россиян самостоятельно заботиться о достойной пенсии

    Силуанов призвал россиян самостоятельно заботиться о достойной пенсии

    Глава Минфина Антон Силуанов призвал россиян на забывать о накопительных пенсионных системах.

    По словам министра, граждане должны и сами заботиться о достойной пенсии и откладывать часть своих заработков, а не только рассчитывать на государство.

    Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений».

    Также глава Минфина сообщил, что государство планирует в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала и рассчитывает на то, что она будет интересной для граждан.

    В связи с этим Силуанов отметил, что сегодня для роста экономики необходимо привлечение длинных денег, передает РИА Новости.

    Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Безусловно, мы должны создать источники финансирования. Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идет о пенсионном капитале».

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