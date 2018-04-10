Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    На Филиппинах поймали чудовищного кальмара: видео. Филиппины, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Филиппинах поймали чудовищного кальмара: видео

    На Филиппинах поймали чудовищного кальмара: видео

    5 комментариев
    • Фото: Noypi Stuff / youtube.com
    На Филиппинах поймали чудовищного кальмара: видео

    На Филиппинах поймали чудовищного кальмара: видео

    На Филиппинах поймали чудовищного кальмара: видео
    • Фото: Noypi Stuff / youtube.com

      • Удивительного моллюска поймали в прибрежных водах провинции Тави-Тави — самой южной на Филиппинах, граничащей с Малайзией и индонезийским Калимантаном.

      Морское чудовище стало добычей жителя деревни Хаджи-Таха. Прежде чем разделать 2,5-метрового моллюска, на него пришла пришла посмотреть вся деревня. На видеокадрах видно, как рыбаки измеряют добычу мерной лентой.

      Как рассказал рыбак порталу GMA News, это не первый гигантский кальмар, который попал в его сеть, но именно этот побил рекорд. Один из очевидцев рассказал журналистам, что мужчине пришлось немало потрудиться, чтобы сначала поднять, а потом вытащить из лодки исполина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru