На Филиппинах поймали чудовищного кальмара: видео

Удивительного моллюска поймали в прибрежных водах провинции
Тави-Тави — самой южной на Филиппинах, граничащей с Малайзией и индонезийским Калимантаном.
Морское чудовище стало добычей жителя деревни Хаджи-Таха. Прежде чем разделать 2,5-метрового моллюска, на него пришла пришла посмотреть вся деревня. На видеокадрах видно, как рыбаки измеряют добычу мерной лентой.
Как рассказал рыбак порталу GMA News, это не первый гигантский кальмар, который попал в его сеть, но именно этот побил рекорд. Один из очевидцев рассказал журналистам, что мужчине пришлось немало потрудиться, чтобы сначала поднять, а потом вытащить из лодки исполина.
Как рассказал рыбак порталу GMA News, это не первый гигантский кальмар, который попал в его сеть, но именно этот побил рекорд. Один из очевидцев рассказал журналистам, что мужчине пришлось немало потрудиться, чтобы сначала поднять, а потом вытащить из лодки исполина.
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