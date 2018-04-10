Игорь Саруханов сделал неожиданное признание на проекте «Ты супер!»

На НТВ продолжается четвертьфинал конкурса «Ты супер!» для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей. Юные вокалисты продолжают восхождение к вершинам мастерства. Оценивает их успехи звездное жюри в составе Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и Виктора Дробыша. Поддержать исполнителей приходят знаменитые гости.
С каждым новым выходом на сцену конкурсанты все ближе к победе, а значит, еще больше нуждаются в поддержке. С самого начала проекта сложилась добрая традиция поддерживать участников шоу. В гости к участникам на сцену конкурса приходят музыканты, телеведущие, актеры театра и кино. Продолжая этот добрый обычай, на выступление Сатеник Геворгян пришел певец, композитор и поэт Игорь Саруханов.
14-летняя Сатеник из армянского города Гюмри поет с 7 лет. Конкурсантка исполняет народные и классические произведения. Сатеник очень любит читать, но главное ее увлечение — это музыка, пение — ее истинная страсть. Даже когда педагог по вокалу не дает никаких заданий, она сама находит и разучивает композиции, которые приходятся ей по душе.
В новом туре конкурса участница исполнила песню Игоря Саруханова «Скрипка-лиса». Поэт и композитор решил лично поддержать Сатеник и исполнил композицию дуэтом с будущей звездой.
Игорь Саруханов, заслуженный артист России: «Сатеник, я поразился твоей смелости! „Скрипка-лиса“ — самое сложное произведение в моем репертуаре, но ты прекрасно справилась с этой песней. Меня приятно удивило, что тебя совсем не смутил мой приход, и ты смогла спеть со мной без репетиции. Если бы мне в твоем возрасте пришлось выступить, скажем, с Юрием Михайловичем Антоновым, я бы, наверное, испугался».
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии, Южной Осетии и других стран заявить о себе.
Подробности встречи Сатеник Геворгян и Игоря Саруханова зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 14 апреля, в субботу, в 20:00.
14-летняя Сатеник из армянского города Гюмри поет с 7 лет. Конкурсантка исполняет народные и классические произведения. Сатеник очень любит читать, но главное ее увлечение — это музыка, пение — ее истинная страсть. Даже когда педагог по вокалу не дает никаких заданий, она сама находит и разучивает композиции, которые приходятся ей по душе.
В новом туре конкурса участница исполнила песню Игоря Саруханова «Скрипка-лиса». Поэт и композитор решил лично поддержать Сатеник и исполнил композицию дуэтом с будущей звездой.
Игорь Саруханов, заслуженный артист России: «Сатеник, я поразился твоей смелости! „Скрипка-лиса“ — самое сложное произведение в моем репертуаре, но ты прекрасно справилась с этой песней. Меня приятно удивило, что тебя совсем не смутил мой приход, и ты смогла спеть со мной без репетиции. Если бы мне в твоем возрасте пришлось выступить, скажем, с Юрием Михайловичем Антоновым, я бы, наверное, испугался».
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии, Южной Осетии и других стран заявить о себе.
Подробности встречи Сатеник Геворгян и Игоря Саруханова зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 14 апреля, в субботу, в 20:00.
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