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    Игорь Саруханов сделал неожиданное признание на проекте «Ты супер!»

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    Игорь Саруханов сделал неожиданное признание на проекте «Ты супер!»

    Игорь Саруханов сделал неожиданное признание на проекте «Ты супер!»

    Игорь Саруханов сделал неожиданное признание на проекте «Ты супер!»

    На НТВ продолжается четвертьфинал конкурса «Ты супер!» для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей. Юные вокалисты продолжают восхождение к вершинам мастерства. Оценивает их успехи звездное жюри в составе Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Карауловой и Виктора Дробыша. Поддержать исполнителей приходят знаменитые гости.

    С каждым новым выходом на сцену конкурсанты все ближе к победе, а значит, еще больше нуждаются в поддержке. С самого начала проекта сложилась добрая традиция поддерживать участников шоу. В гости к участникам на сцену конкурса приходят музыканты, телеведущие, актеры театра и кино. Продолжая этот добрый обычай, на выступление Сатеник Геворгян пришел певец, композитор и поэт Игорь Саруханов.

    14-летняя Сатеник из армянского города Гюмри поет с 7 лет. Конкурсантка исполняет народные и классические произведения. Сатеник очень любит читать, но главное ее увлечение — это музыка, пение — ее истинная страсть. Даже когда педагог по вокалу не дает никаких заданий, она сама находит и разучивает композиции, которые приходятся ей по душе.

    В новом туре конкурса участница исполнила песню Игоря Саруханова «Скрипка-лиса». Поэт и композитор решил лично поддержать Сатеник и исполнил композицию дуэтом с будущей звездой.

    Игорь Саруханов, заслуженный артист России: «Сатеник, я поразился твоей смелости! „Скрипка-лиса“ — самое сложное произведение в моем репертуаре, но ты прекрасно справилась с этой песней. Меня приятно удивило, что тебя совсем не смутил мой приход, и ты смогла спеть со мной без репетиции. Если бы мне в твоем возрасте пришлось выступить, скажем, с Юрием Михайловичем Антоновым, я бы, наверное, испугался».

    Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии, Южной Осетии и других стран заявить о себе.

    Подробности встречи Сатеник Геворгян и Игоря Саруханова зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 14 апреля, в субботу, в 20:00.

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