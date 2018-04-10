Лукашенко раскрыл секреты своей «жесткой» диеты

Александр Лукашенко рассказал, что придерживается белковой диеты и занимается спортом.
По словам белорусского лидера, основу его диеты составляют яйца, мясо и рыба.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая».
При этом Лукашенко подчеркнул, что питается теми же продуктами, что и все белорусы, но «в совсем малых количествах».
Также на встрече с руководителями крупнейших государственных СМИ белорусский президент отметил, что для поддержания себя в форме вместе с правильным питанием важно заниматься спортом — около двух часов в день, сообщает БелТа.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая».
При этом Лукашенко подчеркнул, что питается теми же продуктами, что и все белорусы, но «в совсем малых количествах».
Также на встрече с руководителями крупнейших государственных СМИ белорусский президент отметил, что для поддержания себя в форме вместе с правильным питанием важно заниматься спортом — около двух часов в день, сообщает БелТа.
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